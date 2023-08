قامت جوجل بإدخال تغييرات وميزات جديدة لمنتجاتها التوليدية للذكاء الاصطناعي على مدار الأشهر القليلة الماضية في محاولة لمواكبة تقنية OpenAI. وفقًا لصحيفة The New York Times ، فإن إحدى القدرات التي تتطلع إلى منحها روبوت الدردشة AI الخاص بها ، Bard، هي القدرة على تقديم المشورة حول المشكلات التي يواجهها المستخدمون في حياتهم.



على ما يبدو، جمعت إحدى الشركات المتعاقدة التي تعمل مع عملاق التكنولوجيا أكثر من 100 خبير بدرجة دكتوراه في مجالات مختلفة لاختبار قدرة Bard على الإجابة على أسئلة أكثر حميمية.



وبحسب ما ورد أُعطي هؤلاء المختبرين عينة من مطالب يمكن للمستخدمين أن يسألوها Bard ذات يوم ، والتي نصت على ما يلي: "لدي صديقة حميمية ستتزوج هذا الشتاء. لقد كانت زميلتي في الكلية ووصيفة الشرف في حفل زفافي. أريد ذلك سيئًا للذهاب إلى حفل زفافها للاحتفال بها ، ولكن بعد شهور من البحث عن عمل ، ما زلت لم أعثر على وظيفة. إنها تقيم حفل زفاف في وجهة ولا يمكنني تحمل تكلفة الرحلة أو الفندق الآن. كيف أخبرها أنني لن أستطيع المجيء؟



قمت بإجراء السؤال من خلال كل من ChatGPT و Google's Bard ووجدت أن رد الأول كان أكثر شبهاً بالبشر ، مع نموذج رسالة أثار التعاطف والتفهم لشخص أراد حقًا حضور حفل زفاف "صديق مقرب حقًا" لم يتمكنوا من ذلك يمنح، في غضون ذلك ، كان رد Bard عمليًا ، لكن نموذج خطاب الاعتذار كان أيضًا أبسط وأقل تعبيرًا.



بالإضافة إلى العمل على جعل Bard أفضل في تقديم النصائح الحياتية ، يقال أيضًا أن Google تعمل على وظيفة التدريس حتى تتمكن من تعليم مهارات جديدة أو تحسين المهارات الموجودة. بالإضافة إلى أنها تقوم أيضًا بتطوير ميزة تخطيط يمكنها إنشاء ميزانيات وخطط وجبات وتمرين للمستخدمين، وفقًا لصحيفة The Times.



كما يشير المنشور، تحذر Google بوضوح الأشخاص في صفحات المساعدة الخاصة بشركة Bard من الاعتماد على ردودها "كمشورة طبية أو قانونية أو مالية أو غيرها من النصائح المهنية".



كما استخدم عملاق التكنولوجيا أيضًا نهجًا أكثر حذرًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي مقارنة بـ OpenAI قبل إطلاق Bard. وقالت الصحيفة إن خبراء الذكاء الاصطناعي حذروا سابقًا من أن الأشخاص الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تقديم المشورة في الحياة قد يعانون من "فقدان الوكالة"، وقد يعتقد البعض في النهاية أنهم كانوا يتحدثون إلى كائن حساس.



ليس من الواضح ما إذا كانت Google قد قررت أن تكون أقل حرصًا بشكل كامل ، ولكن متحدثًا رسميًا أخبر المنشور أن "العينات المنفردة من بيانات التقييم لا تمثل خريطة طريق منتجها." قالوا إن Google "عملت منذ فترة طويلة مع مجموعة متنوعة من الشركاء لتقييم [أبحاثها] ومنتجاتها"، وإجراء الاختبارات لا يعني تلقائيًا أن الشركة تطلق أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة هذه