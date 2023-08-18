جوجل تطلق علامة التبويب "عيّنات" في يوتيوب ميوزيك

أطلقت جوجل علامة التبويب "عيّنات" في يوتيوب، وهي خلاصة سلسة تتضمّن مقاطع فيديو قصيرة لمساعدتك على إيجاد أغانيك المفضّلة الجديدة، تستند هذه الخلاصة المخصصة إلى أكبر كتالوج من الفيديوهات الموسيقية، وتتوغّل في مكتبة يوتيوب ميوزيك للحرص على تقديم موسيقى جديدة باستمرار، من الإصدارات الجديدة للفنّانين الصاعدين إلى أغانٍ غير مشهورة لفنانين قدماء نعتقد أنّها ستنال إعجابك.



يقدّم كلّ مقطع لمحة عن الفنان والفيديو وجوّ الأغنية، وليس عليك سوى التمرير عموديًا للاستماع إلى أغنية جديدة، ما يضفي طابعًا مرحًا وسلسًا على تجربة اكتشاف الموسيقى.



تسمح لك كلّ عيّنة بإضافة الأغنية بسهولة إلى مجموعتك أو مشاركتها مع أصدقائك دون الحاجة إلى مغادرة يوتيوب ميوزيك، أو إنشاء قائمة الأغاني الجديدة المفضّلة لديك، أو إطلاق محطة راديو رائعة جديدة، أو مشاهدة الفيديو كاملًا، أو زيارة صفحة الألبوم، أو حتى استخدام الأغنية لإنشاء فيديو Shorts جديد.



أمّا بالنسبة إلى الفنّانين، فتقدّم علامة التبويب "عيّنات" طريقة جديدة للعثور على جمهور جديد وبناء منتدى على .يوتيوب وهذا خير مثال على نجاح يوتيوب في إلهام المعجبين المخلصين من خلال تقديم تشكيلة من الفيديوهات الموسيقية والعروض المباشرة والعروض الموسيقية الأولى، ما يجعل منصّتنا الوجهة الأمثل لكلّ الفنّانين ومحبّي الموسيقى.

