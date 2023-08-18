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القسام يزف مجاهدًا توفي بعد صراعٍ مع المرض

18 آب / أغسطس 2023 01:17

القسام يزف مجاهدًا توفي بعد صراعٍ مع المرض
القسام يزف مجاهدًا توفي بعد صراعٍ مع المرض

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا أحد فرسانها الميامين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذي توفي بعد صراعٍ مع المرض.
ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ إياد دياب برهوم (48 عاماً) من مسجد "الهدى" في رفح جنوب قطاع غزة، والذي توفي اليوم الجمعة 02 صفر 1445هـ الموافق 18/08/2023م بعد صراعٍ مع المرض.
وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".
وتابعت: "ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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