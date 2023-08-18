الاتحاد الأوروبي يستنكر هدم الاحتلال مدرسة عين سامية برام الله

استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة عين سامية بالضفة الغربية الممولة منه.

وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الخميس، مدرسة التجمع البدوي في منطقة عين سامية شرقي رام الله وسط الضفة الغربية، بعدما اقتحمتها وشرعت بهدم وتفكيك غرف الصفوف.

وطالب "الاتحاد" في بيانٍ له، "إسرائيل" باحترام حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، وتعويض الاتحاد الأوروبي عن التمويل الذي فقده في المدرسة.

يُذكر أن المدرسة دُشنت منتصف شهر يناير/ كانون الثاني 2022، بتنسيق بين وزارة التربية والتعليم، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بتمويل أوروبي من خلال إحدى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين.