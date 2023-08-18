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التشريعي يدين صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في السجون

18 آب / أغسطس 2023 01:21

التشريعي تدين صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في السجون
التشريعي تدين صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في السجون

أدان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إزاء اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته الصارخة بحق الأسرى، والتي تعد جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وقال في تصريح صحفي:" إنّ التصعيد والهجمة الممنهجة بحق الأسرى يتحمل الاحتلال وحكومته الفاشية المسؤولية الكاملة عن نتائجها، ولن يسمح شعبنا بتمرير العدوان على الأسرى.

وحذر من إمعان الاحتلال في جرائمه وإجراءاته القمعية ضد الأســرى في سجونه، مؤكدا أن شعبنا بكل مكوناته موحد خلف قضية الأسـرى.

ودعا بحر, الاتحادات البرلمانية والبرلمانات حول العالم لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في نصرة الأســرى وفضح جرائم الاحتلال بحقهم في مختلف المحافل الدولية.

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