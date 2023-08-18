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جبارين: العدوان على الأسرى جريمة لن يُسكت عنها

18 آب / أغسطس 2023 01:54

جبارين: العدوان على الأسرى جريمة لن يُسكت عنها
جبارين: العدوان على الأسرى جريمة لن يُسكت عنها

أكد مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، زاهر جبارين، اليوم الخميس، أن العدوان الصهيوني الوحشي بحق الأسرى في سجن النقب الصحراوي، جريمة لن يسكت عنها.

واقتحمت قوات القمع “اليماز والدورو والميتسادا” بشكل همجي قسمي 3 و4 في سجن النقب ونقلت الأسرى إلى جهة غير معلومة، وسط حالة من التوتر الشديد في كافة الأقسام.

وقال جبارين في تصريحات صحفية :" ان العدوان الهمجي على الأسرى اليوم جاء بشكل متناغم مع زيارة ابن غفير لسجن عوفر مساء أمس في مشهد استفزازي.

وبيّن أن ما حصل اليوم يجسد بشكل واضح مخططات ونوايا ابن غفير ضد الأسرى، على أرض الواقع، مبيناً أن ما حدث من عدوان همجي على أسرى النقب خير دليل.

وحذر جبارين الاحتلال من التمادي في عدوانه، مشدداً أن المعركة لن تبقى داخل أسوار السجون فقط بل ستمتد إلى خارجها.

وشدد أن الأسرى لن يتركوا في المعركة وحدهم؛ بل سيقف إلى جانبهم أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة، داعيا الجميع للاستعداد لنصرة الأسرى.

ودعا مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى، مؤسسات الأسرى ومؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الدولية والحكومية والرسمية للتحرك العاجل في كافة الاتجاهات وعلى كافة الصعد لنصرة الأسرى وفضح جرائم الاحتلال بحقهم.

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