إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة المحتلة

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن عدداً من المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

كما وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية قريوت، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من المستوطنين اقتحموا نبع مياه القرية، بحماية جنود الاحتلال، وقد تصدى لهم الأهالي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، كما داهمت أحد المنازل وأطلقت قنابل الغاز على مدخله.

وأشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية خلال مواجهات على أراضي جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي قلقيلية، أصيب عشرة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة التي انطلقت تنديداً بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لإصابة عشرة مواطنين بالرصاص المعدني، أحدهم نقل إلى مستشفى في قلقيلية، فيما جرى علاج بقية الإصابات ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.