الاحتلال يعتقل عضو مجلس بلدية طوباس

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطناً من طوباس خلال مروره عن حاجز "شافي شمرون" العسكري شمال غرب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت أحمد محمد دراغمة، وهو عضو مجلس بلدية طوباس، خلال مروره عن الحاجز المذكور.