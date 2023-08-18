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الاحتلال يعتقل عضو مجلس بلدية طوباس

18 آب / أغسطس 2023 03:28

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطناً من طوباس خلال مروره عن حاجز "شافي شمرون" العسكري شمال غرب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت أحمد محمد دراغمة، وهو عضو مجلس بلدية طوباس، خلال مروره عن الحاجز المذكور.

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