مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً في أريحا

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

اقتحم مستوطنون، اليوم الجمعة، موقعاً أثرياً بمدينة أريحا، بحماية جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري "كنيس شهوان" في المدينة، لأداء طقوس تلمودية، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الموطنين وقوات الاحتلال.