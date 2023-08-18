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بينهم صحفي

الاحتلال يبعد ثلاثة مواطنين عن المسجد الأقصى

18 آب / أغسطس 2023 05:41

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

أبعدت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، الصحفي أحمد الصفدي، ومدير مركز القدس للدراسات الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، والمواطن فايز أصلان، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة شهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المواطنين الثلاثة عند أحد أبواب المسجد الأقصى، عقب الاعتداء عليهم بالضرب، قبل أن تفرج عنهم بشرط الإبعاد عن المسجد لمدة شهر وكفالة مالية 5000 شيقل.

وصرح الصحفي الصفدي لـوسائل إعلام محلية، إن شرطة الاحتلال اعتدت عليهم بالضرب بالهراوات، بذريعة أنهم اعتدوا على عناصرها عند باب الملك فيصل، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، قبل أن تعتقلهم وتفرج عنهم في وقت لاحق، بشرط الإبعاد عن المسجد.

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