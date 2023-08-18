"العمل" تحتفل بتخريج 140 متدربا بمركز مهني رفح

غزة-وكالة الرأي

احتفلت وزارة العمل، امس الخميس ، بتخريج متدربي مركز تدريب مهني رفح، ضمن الدفعة الرابعة من خريجي مراكز التدريب المهني للعام التدريبي 2022/2023، فوج الأيادي المبدعة.

وشارك في الاحتفال الوكيل المساعد لوزارة العمل د. محمد أبو عسكر، ومدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، ومدير مركز تدريب مهني رفح م. محمود كلاب، وممثلي عن المؤسسات الحكومية والمدنية، وعدد من الوجهاء والأعيان، وذوي الخرجين المحتفى بهم.

وتقدم أبو عسكر بالتهنئة للخريجين وذويهم بمناسبة حصولهم على شهادة الدبلوم المهني في 8 تخصصات مهنية يقدمها مركز تدريب مهني رفح.

وأكد أبو عسكر على استمرار وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني في قطاع غزة، مشيدا بالتخصصات التي يُدربها مركز مهني رفح، والتي تتمثل بـ :"كهرباء عامة، الحدادة، الألمونيوم، التمديدات الصحية، الطوبار وحديد التسليح، القصارة، الدهان، البلاط".

وأوضح بأن الإدارة العامة للتدريب المهني خرجت ضمن فوج الأيادي المبدعة للعام التدريبي 2022/2023 نحو 140 خريج من مركز تدريب مهني رفح، موجهة الدعوة لكل من يجد في نفسه القدرة والكفاءة الالتحاق بالمراكز المهنية، وتطوير قدراتهم العملية.

وأطلقت وزارة العمل على احتفالات تخريج متدربي مراكزها المهنية للعام التدريبي المنصرم اسم "فوج الأيادي المبدعة 2023"، جرى خلالها تنظيم 5 احتفالات مركزية في جميع محافظات قطاع غزة.

