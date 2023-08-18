"وزارة المرأة" و"هيئة العمل" تجريان جولة مشتركة على التعاونيات النسائية

غزة-وكالة الراي

نظمت وزارة شؤون المرأة مع هيئة العمل التعاوني بوزارة العمل، جولة مشتركة على الجمعيات التعاونية شمال قطاع غزة، حيث شملت الجولة "جمعية التوفير والتسليف، جمعية بيت حانون الزراعية ، جمعية زينة التعاونية الحرفية، جمعية بنت البلد التعاونية، وجمعية بنت الريف التعاونية ".

وتأتي الجولة على التعاونيات التي تُشرف أو تضم في عضويتها نساء، من أجل التعرف على أنشطة وأعمال هذه التعاونيات وتشجيعها، والاطلاع على مدى استعداداتها للمشاركة في "بازار" تسويقي خاص بمنتجاتها.

وتعتبر الجمعيات التعاونية للمرأة في قطاع غزة جزءًاً مهماً من البنية المجتمعية التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. تُعنى هذه الجمعيات بتقديم الدعم والتدريب والفرص للنساء من أجل تعزيز مشاركتهن الفعالة في مختلف المجالات.

