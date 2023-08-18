وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تحتفل بتخريج 140 متدربا بمركز مهني رفح وكالة الرأي الفلسطينية هيئة مقاومة الاستيطان: الاحتلال هدم 3 مدارس منذ بداية العام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد ثلاثة مواطنين عن المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً في أريحا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل عضو مجلس بلدية طوباس وكالة الرأي الفلسطينية إصابات في مواجهات متفرقة بالضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية جبارين: العدوان على الأسرى جريمة لن يُسكت عنها وكالة الرأي الفلسطينية الأونروا تعلق خدماتها في مخيم عين الحلوة والهيئة 302 تستهجن وكالة الرأي الفلسطينية 40 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يدين صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في السجون
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"وزارة المرأة" و"هيئة العمل" تجريان جولة مشتركة على التعاونيات النسائية

18 آب / أغسطس 2023 07:06

"وزارة المرأة" و"هيئة العمل" تجريان جولة مشتركة على التعاونيات النسائية

غزة-وكالة الراي 
نظمت وزارة شؤون المرأة مع هيئة العمل التعاوني بوزارة العمل، جولة مشتركة على الجمعيات التعاونية شمال قطاع غزة، حيث شملت الجولة "جمعية التوفير والتسليف، جمعية بيت حانون الزراعية ، جمعية زينة التعاونية الحرفية، جمعية بنت البلد التعاونية، وجمعية بنت الريف التعاونية ".

وتأتي الجولة على التعاونيات التي تُشرف أو تضم في عضويتها نساء، من أجل التعرف على أنشطة وأعمال هذه التعاونيات وتشجيعها، والاطلاع على مدى استعداداتها للمشاركة في "بازار" تسويقي خاص بمنتجاتها.

وتعتبر الجمعيات التعاونية للمرأة في قطاع غزة جزءًاً مهماً من البنية المجتمعية التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. تُعنى هذه الجمعيات بتقديم الدعم والتدريب والفرص للنساء من أجل تعزيز مشاركتهن الفعالة في مختلف المجالات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟