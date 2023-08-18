بلديةغزة : تأخر صيانة خط مياه " مكروت " تسبب بأزمة في بعض المناطق

غزة -وكالة الرأي

أكدت بلدية غزة أن تأخر صيانة خط مياه " مكروت " لمدة 36 ساعة من جانب الاحتـ،ـلال الإسرائيلي تسبب في أزمة نقص المياه في بعض مناطق المدينة خلال اليومين الماضيين.

وتابعت أنها أبلغت من قبل سلطة المياه بتوقف الضخ من قبل شركة مكروت من الساعة 6 من صباح يوم الثلاثاء الماضي حتى مساء نفس اليوم بسبب أعمال صيانة تجريها الشركة على الخط ولكن تأخرت أعمال الصيانة من قبل الشركة إلى الساعة 6 من مساء الأربعاء أي توقف الضخ نحو 36 ساعة بسبب قرب أعمال الصيانة من الحدود والحاجة لتنسيق من قبل الاحـ،ـتلال الإسرائيلي .

وبينت البلدية أن خط " مكروت " يغذي المدينة بنحو 21 إلى23 ألف كوب من المياه بما يعادل نحو 25 % من كمية المياه التي تحتاجها المدينة يومياً.

وأكدت البلدية أنه تم أيضاً استبدال خطوط المياه في تقاطع شارعي المنصورة وصلاح الدين لعدة ساعات وتوقف ضخ المياه وقت الظهيرة واستئنف في ساعات الفجر.

وأشارت البلدية أن المناطق التي تأثرت بشكل كلي هي مناطق جنوب غرب المدينة ومناطق غرب منطقة الرمال فيما تأثرت بعض المناطق في شرق المدينة بشكل جزئي.

ولفتت أن إيقاف بعض الأبار عن العمل والإنتاج بسبب ارتفاع نسبة ملوحتها في مناطق غرب المدينة انعكس سلبياً أيضاً على كمية المياه التي ترد للمنطقة.

وأوضحت البلدية أنها أعدت حزمة مشاريع لحفر أبار مياه جديدة وإنشاء خزانات مياه في المدينة لتجاوز مثل هذه الأزمات وتقدمت بهذه المشاريع لجهات داعمة ومانحة بهدف تنفيذها وحل المشكلة وتحسين أوضاع المياه في المدينة.

