الأسرى يُعلقون إضرابهم الجماعي بعد التوصل لنتائج مرضية

الداخل المحتل- وكالة الراي:

أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الجمعة، تعليق خطوة الإضراب والخطوات الأخرى بعد توصل قيادة الأسرى لنتائج مرضية مع إدارة السجون.

وقالت اللجنة في بيان صحفي نشره مكتب إعلام الأسرى: "بعد حماقة "بن جفير" وأدواته من استهدافٍ واعتداءٍ على أسرانا في سجن النقب، استدعى الأمر وقفة من قبل مجموع الأسرى على قلب رجلٍ واحد في مواجهة هذا الاعتداء، لا سيما جاهزية مجاميع الأسرى لمواجهة هذا الصلف بالإضراب المفتوح عن الطعام".

وأضافت "إن حراكنا الأخير ومساندة شعبنا بطرقٍ مختلفة أوصلتنا لنتائج مرضية، ما دفعنا إلى تعليق خطواتنا اليوم الجمعة 18/8/2023م الساعة 06:00 مساءً، مع متابعتنا لتنفيذ ما توصلنا إليه على أرض الواقع".

وأكدت اللجنة في ختام بيانها على جاهزية الأسرى لاستئناف حراكهم إذا ما استدعى الأمر ذلك، مستندين بعد الله على شعبهم الفلسطيني وقواه الحرة.