المدهون: الأسرى قادرون على حفظ منجزاتهم رغم معاناتهم

غزة – الرأي:

قال وكيل وزارة الأسرى بغزة أ. بهاء الدين المدهون: "نحيي أسرانا الأبطال وقيادتهم على صمودهم وقوة بأسهم وجهوزيتهم الدائمة لصد هجمات السجان المجرم بحقهم، ونؤكد أنهم قادرون على الحفاظ على منجزاتهم وحقوقهم برغم معاناتهم وقلة خياراتهم".

وأكد المدهون في تصريحات صحفية أن قيادة الحركة الأسيرة الموحدة ستبقى صمام أمان لحقوق الأسرى، وتقف بالمرصاد لأي حماقات أخرى للمتطرف الفاشي بن غفير الذي سيجني مزيدًا من الفشل والخيبة حال جدد عدوانه على الأسرى.

وأضاف:"إن تفاعل شعبنا وقواه المختلفة وقربهم من قضية أسرانا الأبطال هو رافعة صمود لهم وعنوان لنصرهم، وجزء من الوفاء لتضحياتهم".

ودعا المدهون لمزيد من الجهد والعمل لنصرة الأسرى ودعمهم داخليًا وخارجيًا، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم.

