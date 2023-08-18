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جبارين يُبارك للحركة الأسيرة انتصارها

18 آب / أغسطس 2023 09:57

وكالات-الرأي:

بارك مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة "حماس" زاهر جبارين، للحركة الأسيرة ولجميع الأسرى الانتصار العظيم على مخططات المتطرف "بن غفير" وما تسمى إدارة سجون الاحتلال.

وقال جبارين:"إن زمن الاعتداء على أسرانا ومقدساتنا دون عقاب قد ولى إلى الأبد، ولن نسمح لا لـ"بن غفير" ولا لـ"سموتريتش" ولا لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة أن تسجل صورة نصر في أي مكان أو زمان".

وأكد أن المتطرف "بن غفير"' يتراجع عن تمرير مخططاته العدوانية تجاه الأسرى، خوفا من ردة فعل المقاومة ومن انفجار الأمور في وجهه. 

وذكر أن شعبنا الفلسطيني بكامل أطيافه يترك كل خلافاته السياسية إذا تعلق الأمر في الأسرى والمسرى، وكل مساس بالأسرى سيحرض شعبنا على الثورة في وجه هذا الاحتلال.

واعتبر أن اللحمة الوطنية هي أقوى سلاح من الممكن أن نواجه فيها الاحتلال، وأسرانا هم أكبر مثال على الوحدة. وأشار إلى أن الحكومة اليمينية الفاشية تحاول تصدير أزماتها الداخلية على حساب افتعال أزمات مع شعبنا الفلسطيني.

وتابع جبارين: "الضفة المحتلة تثبت في كل يوم رغم المؤمرات من الاحتلال والإدارة الأمريكية أنها على قدر المسؤولية والأمانة، وشبابها الثائر يواصلون تحديهم للاحتلال وتصديهم لعدوانه بكل السبل".

 وأضاف: "الضفة مجبولة بدماء خيرة الشبان والأبطال والمقاومين، وستبقى عملاقة وعصية على الاحتلال، ولا يمكن للاحتلال وأعوانه هزيمة هذا الجيل الثائر".

 وأكمل جبارين: "نقدم التضحيات الكبيرة التي تؤلمنا إلا أننا نقدم هذا الثمن ونحن كلنا يقين ورضا بأننا سننتصر -بإذن الله- على هذا المحتل". 

وأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الجمعة، تعليق الإضراب وخطواتها التصعيدية ضمن معركة "نفير الأحرار"، بعد التوصل لنتائج مرضية مع إدارة سجون الاحتلال.

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