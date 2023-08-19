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أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم السبت

19 آب / أغسطس 2023 08:33

اسعار العملات
اسعار العملات

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي = 3.80 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني = 5.36 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي = 4.13 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري = 0.12 شيكل

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