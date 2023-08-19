جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي = 3.80 شيكل
سعر صرف الدينار الأردني = 5.36 شيكل
سعر صرف اليورو الأوروبي = 4.13 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري = 0.12 شيكل
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19 آب / أغسطس 2023 08:33
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي = 3.80 شيكل
سعر صرف الدينار الأردني = 5.36 شيكل
سعر صرف اليورو الأوروبي = 4.13 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري = 0.12 شيكل