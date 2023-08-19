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رسميا.. سباليتى يقود منتخب إيطاليا حتى 2026 خلفا لمانشينى

19 آب / أغسطس 2023 09:54

سباليتى
سباليتى

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين لوتشيانو سباليتي، المدير الفنى السابق لفريق نابولي، مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول، حتى 2026، خلفا للمدير الفني السابق روبرتو مانشيني، والذى تقدم باستقالته من منصبه.

وقال بيان الاتحاد الإيطالي:"تم التوصل إلى إتفاق مع سباليتي، الذي سيتولى المنصب اعتبارًا من 1 سبتمبر، التقديم الرسمي سيقام في المركز الفني الفيدرالي، بمناسبة الاجتماع الذي يسبق المباراتين ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا".

وتحدث جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد قائلا:" كان المنتخب الوطني بحاجة إلى مدرب رائع وأنا سعيد جدًا لأنه قبل التوجيه الفني للأزوري، سيكون حماسه وخبرته أساسيين للتحديات التي تنتظر إيطاليا في الأشهر المقبلة".

ورحل سباليتي، صاحب الـ 64 عاما، عن نابولي هذا الصيف بعدما قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما.

كان روبرتو مانشيني قد تولي تدريب منتخب إيطاليا في مايو 2018، خلفًا للمدرب السابق جانبييرو فنتورا والذي فشل في التأهل إلي مونديال روسيا.

وقدم مانشيني رحلة مميزة مع إيطاليا منذ أن تولي تدريب منتخب بلاده حتي الإستقالة اليوم الأحد، وقبل بطولة يورو 2024.

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