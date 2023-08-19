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ماذا يحدث في جسمك عند تناول التمر بالحليب؟

19 آب / أغسطس 2023 09:57

التمر بالحليب؟
التمر بالحليب؟

التمر يعد من الأغذية الجيدة للجسم، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والحليب يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، وتناولهم يوميا يساهم في حصول الجسم على العديد من الفوائد الصحية التي سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقعى "healthline  وboldsky". 
 
هذا المشروب يحتوي علي مضادات الأكسدة والحديد والبوتاسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم والنحاس وفيتامين ب المركب وفيتامين ج والألياف الغذائية والبروتين ، وعن فوائد تناولك له فهي كالتالي: 

-التخلص من الأنيميا: 

زيادة عدد ونسبة الحديد في الجسم تعد من الفوائد التي تحل علي الجسم عند تناوله هذا المشروب ، وكما أنه يحتوي على بروتين يساعد على زيادة تدفق الخلايا  الخاصة بالدم الحمراء، ولذا عليك تناوله على معدة فارغة وستلاحظ التحسن. 

- يفيد في صحة الحامل والجنين: 

على الحامل تناول مزيج الحليب بالتمر عن طريق نقع 5 تمرات في كوب حليب طوال الليل وتناوله في الصباح، فهذا المشروب يساهم بشكل كبير في تكوين عظام الجنين وتقوية الدم لديه. 

- التخلص من التجاعيد: 

نظرا لاحتواء هذا المشروب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الحيل الجيدة لزيادة إنتاج الكولاجين في الجسم، والتخلص من علامات التقدم بالعمر، وأيضا القضاء على التجاعيد. 

 - الشعور بالنشاط والحيوية: 

يزيد التمر من الشعور بالطاقة والحيوية، ولذا فتناولك لهذا المشروب في الصباح يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في إمدادك بالطاقة والحوية، وأيضا النشاط وزيادة التركيز، ولذا فهو خيار جيد. 

- تحسين الخصوبة : 

يعمل على تعزيز وتحسين الخصوبة عند الرجل والمرأة، فتناوله بشكل مستمر يساعد على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية الجيدة، وتكوين بويضات ذات صحة قوية. 

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