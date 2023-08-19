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طرق طبيعية للعلاج من السعال

19 آب / أغسطس 2023 10:00

السعال
السعال

السعال من الأعراض  المزعجة التي تتطلب العلاج على الفور، فيمكن علاج أعراضه بالعلاجات المنزلية، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي المنشور عبر موقع " و healthline medicinenet". 

قدم التقرير بعض النصائح الهامة للتخلص من السعال، ومنها: 

-حافظ على ترطيب الجسم، عن طريق شرب الكثير من الماء لتخفيف المخاط. 
 
- استنشق البخار، ويتم هذا الأمر عن طريق الاستحمام بالماء الساخن أو اغلي الماء واسكبه في وعاء ، ووجه الوعاء عند الوجه و ضع منشفة على مؤخرة رأسك لتشكيل خيمة واستنشق، ولكن في حالة عدم شعورك بالارتياح توقف على الفور. 
 
- تعمل قطرات أو مستحلبات السعال على تهدئة التهاب الحلق.
 
- غرغرة المياه المالحة تزيل المخاط من الحلق.
 
- استخدم وسادة إضافية لرفع رأسك في الليل.
 
- لا تدخن وتجنب التدخين السلبي .
 
- تجنب استنشاق المهيجات للصدر مثل الغبار أو العطور أو الملوثات.
 
- استخدم العسل في جميع المشروبات التي تقوم بتناولها. 
 
- تناول شاي الزنجبيل .
 
- تناول مخلي النعناع  فهو يساعد على تليين المخاط في الرئتين .
 
- يعمل بذور عرق السوس كطارد للبلغم، ولذا تناولها باستمرار.
 
- خل التفاح المخفف أو الممزوج بالعسل يساعد على التخلص من المخاط. 
 
- يساعد الكركم  في علاج مشكلة السعال، ولذا يمكنك تناول كوب من الحليب المضاف إليه ملعقة من الكركم. 
 
- يخفف حساء الدجاج من أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي .

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