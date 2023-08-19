طرق طبيعية للعلاج من السعال

السعال من الأعراض المزعجة التي تتطلب العلاج على الفور، فيمكن علاج أعراضه بالعلاجات المنزلية، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي المنشور عبر موقع " و healthline medicinenet".

قدم التقرير بعض النصائح الهامة للتخلص من السعال، ومنها:

-حافظ على ترطيب الجسم، عن طريق شرب الكثير من الماء لتخفيف المخاط.



- استنشق البخار، ويتم هذا الأمر عن طريق الاستحمام بالماء الساخن أو اغلي الماء واسكبه في وعاء ، ووجه الوعاء عند الوجه و ضع منشفة على مؤخرة رأسك لتشكيل خيمة واستنشق، ولكن في حالة عدم شعورك بالارتياح توقف على الفور.



- تعمل قطرات أو مستحلبات السعال على تهدئة التهاب الحلق.



- غرغرة المياه المالحة تزيل المخاط من الحلق.



- استخدم وسادة إضافية لرفع رأسك في الليل.



- لا تدخن وتجنب التدخين السلبي .



- تجنب استنشاق المهيجات للصدر مثل الغبار أو العطور أو الملوثات.



- استخدم العسل في جميع المشروبات التي تقوم بتناولها.



- تناول شاي الزنجبيل .



- تناول مخلي النعناع فهو يساعد على تليين المخاط في الرئتين .



- يعمل بذور عرق السوس كطارد للبلغم، ولذا تناولها باستمرار.



- خل التفاح المخفف أو الممزوج بالعسل يساعد على التخلص من المخاط.



- يساعد الكركم في علاج مشكلة السعال، ولذا يمكنك تناول كوب من الحليب المضاف إليه ملعقة من الكركم.



- يخفف حساء الدجاج من أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي .