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طريقة إنشاء قناة على واتس آب فى 6 خطوات فقط

19 آب / أغسطس 2023 10:05

طريقة إنشاء قناة على واتس آب فى 6 خطوات فقط
طريقة إنشاء قناة على واتس آب فى 6 خطوات فقط

أتاح تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" للمستخدمين القدرة على إنشاء "القنوات"، والتى تتيح لمؤسسها فقط النشر فيها  والتى توفر الكثير من المميزات سواء للمستخدم أو لمالك القناة، وفيما يلي نعرض كيفية انشاء قناة واتس آب في 6 خطوات فقط بكل سهولة ويسر كما يلى:
 
- تأكد من تحديث تطبيق واتس آب لديك لأخر إصدار، حتى يمكنك إنشاء قناة واتس اب جديدة.
- من قسم الخاص بالقنوات في واتس اب اضغط على علامة + الموجودة بجانب القنوات.
- قم بالضغط على إنشاء قناة أو Create channel.
- ستجد التعليمات الخاصة بقناتك، اضغط على متابعة.
- قم بكتابة اسم القناة والوصف الخاص بها ووضع الصورة المناسبة لها حتى تكتمل البيانات المطلوبة.
- بمجرد الضغط على Create channel ستصبح قناتك جاهزة للاستخدام أيًا كان الشكل الذي تنوي استخدامها فيه.
 
ومازالت قنوات واتساب غير محددة بعدد بل يستطيع أي عدد مهما كان من الأعضاء الاشتراك في قناتك، وللحفاظ على خصوصيتك لا يستطيع أعضاء القناة أن يصلوا إلى البيانات الخاصة بصاحب القناة، فاسم ورقم صاحب القناة لا يظهر لأي عضو من الأعضاء.
 

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