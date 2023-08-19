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تجنب شحن موبايلك الأيفون خلال النوم.. اعرف الأسباب

19 آب / أغسطس 2023 10:07

تجنب شحن موبايلك الأيفون خلال النوم.. اعرف الأسباب
تجنب شحن موبايلك الأيفون خلال النوم.. اعرف الأسباب

أصدرت شركة آبل تحذيرًا للأشخاص الذين ينامون وهم يحملون أجهزتهم الأيفون أثناء توصيلها بشاحنهم، حيث يقول عملاق التكنولوجيا إنه يجب شحن أجهزة أيفون الخاصة به فقط في منطقة جيدة التهوية أي على سطح طاولة مسطح وليس على لحاف سميك
 
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم تسخين أجهزة أيفون أثناء شحنها، لذلك إذا لم يكن لهذه الحرارة مساحة للهروب، فمن المحتمل أن تتسبب في حروق أو حتى إشعال الحرائق.
 
هذا هو السبب في أن إبقاء هاتف الشحن تحت وسادتك هو أحد أسوأ الأشياء التي يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية القيام بها.
يقول عملاق التكنولوجيا: "قد يتسبب التلامس المستمر مع الأسطح الدافئة لفترات طويلة من الزمن في الشعور بعدم الراحة أو حدوث نوع من الإصابة".
 
وأضافت أبل، "استخدم الحس السليم لتجنب المواقف التي يكون فيها جلدك على اتصال بجهاز أو محول الطاقة أو شاحن لاسلكي عند تشغيله أو توصيله بمصدر طاقة لفترات طويلة، على سبيل المثال، لا تنام على جهاز أو محول طاقة أو شاحن لاسلكي، أو تضعها تحت بطانية أو وسادة أو جسمك ، عندما تكون متصلة بمصدر طاقة".
 
احتفظ بجهاز iPhone ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن.
 
لا تنصح أبل بصراحةً بعدم شحن هاتفك طوال الليل على الإطلاق، فطالما أنها في "منطقة جيدة التهوية" يجب أن تكون آمنة، كما تقترح مدونة آبل.
 
جدير الذكر أنه وفقًا لتقرير عام 2015، انفجر iPhone 7 بصوت عالٍ في الصين بعد أن تُرك لشحنه على طاولة بجانب السرير، ولحسن الحظ لم يصب أحد من الحادث، ولكن للأسف هذا ليس هو الحال دائمًا، وفي عام 2021، قُتل تلميذ في فيتنام بشكل مأساوي عندما انفجر هاتفه، وبعد ذلك بعامين، قُتلت فتاة في كازاخستان بالمثل بسبب انفجار هاتفها على وسادتها بعد أن ذهبت للنوم وهو موصول بشاحن.
 

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