كيفية إيقاف تشغيل وإدارة سجل YouTube الخاص بك

فى محاولة لمساعدة مستخدمي يوتيوب على تنظيم سجل التصفح الخاص بهم على يوتيوب، أعلنت المنصة عن بعض التغييرات التي ستساعد ببساطة عن طريق إيقاف تشغيل أو الإيقاف المؤقتًا ، لقدرة يوتيوب على تتبع سجل مشاهدة الفيديو والبحث فيه، بالإضافة إلى حذف السجل الحالي ، وستكون صفحتك الرئيسية على يوتيوب مكانًا أكثر ترحابًا ويتألف فقط من شريط البحث فقط.



وستؤثر التغييرات على جميع نقاط الوصول الخاصة بك على يوتيوب ، سواء كان ذلك عبر الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو أجهزة التلفزيون أو أجهزة البث ، ومن السهل إيقاف تشغيل سجل يوتيوب وإدارته.. وإليك الطريقة.



كيفية إيقاف سجل يوتيوب الخاص بك

تشبه عملية إيقاف تشغيل سجل يوتيوب وإدارته من خلال زيارة موقع جوجل أو موقع يوتيوب.



وفيما يلى كيفية القيام بذلك من خلال أيقونة ملفك الشخصى:



الخطوة 1: سجّل الدخول إلى يوتيوب على الويب أو افتح تطبيق الهاتف المحمول.



الخطوة 2: اضغط فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى وقم بالتمرير لأسفل وحدد بياناتك في يوتيوب وانتقل لأسفل إلى سجل مشاهدة يوتيوب .



الخطوة 3: من المحتمل أن ترى أنه قد تم ضبطه بالفعل على تشغيل حدد السهم الذي سيفتح عناصر التحكم في النشاط .



الخطوة 4: قم بالتمرير لأسفل إلى قسم محفوظات يوتيوب وحدد زر إيقاف التشغيل .



الخطوة 5: ستظهر رسالة منبثقة تخبرك أنه من خلال إيقاف سجل يوتيوب مؤقتًا، ستحد من خدمات تخصيص يوتيوب، والتي تتضمن التوصيات، وسيؤثر التغيير على جميع مواقعك وأجهزتك وتطبيقاتك التي قمت بتسجيل الدخول إلى يوتيوب بها.



يمكنك دائمًا إعادة تشغيل الميزة مرة أخرى بنفس العملية ، لذلك إذا كنت على ما يرام، فانتقل لأسفل وحدد إيقاف مؤقت .



الخطوة 6: أخيرًا ، سترى نافذة منبثقة للتأكيد ويمكنك فقط النقر فوق حسنًا للمضي قدمًا .