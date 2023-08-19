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انطلاق العام الدراسي الجديد في عدة محافظات بالضفة

19 آب / أغسطس 2023 10:21

طلبة-المدارس
طلبة-المدارس

انطلق صباح اليوم السبت، العام الدراسي الجديد 2024/2023، في عدد من المدارس في محافظات الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيانٍ لها ، أنّ من هؤلاء الطلبة 915 ألفا و327 طالبا/ة في المدارس الحكومية، موزعين على ألفين و364 مدرسة، و342 ألفا و955 طالبا/ة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، موزعين على 384 مدرسة، و149 ألفا و870 طالبا/ة في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 487 مدرسة.

وأشارت إلى أنّ عدد المعلمين الإجمالي بلغ 54 ألفًا و81 معلما/ة، موزعين على الفين و364 في المدارس الحكومية، و12 ألفا و183 معلما/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و970 معلما/ة في المدارس الخاصة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023 في عدد من المدارس بالضفة الغربية.

وذكر الخضور خلال حديث إذاعي، أنّ الطلبة وصلوا إلى مدارسهم صباح اليوم في عدد من المحافظات، وهناك استعدادات تجري على قدم وساق من قبل الوزارة لإتمام كافة التجهيزات لانطلاق العام الجديد، لافتاً  أن الوزارة استكملت استعداداتها بتوفير الكوادر البشرية، واللوازم، وتأمين وصول الكتب للمدارس.

وأضاف: "سيكون غدًا الأحد افتتاح رسمي لانطلاق العام الدراسي الجديد، ونتطلع لالتزام كامل من قبل المدرسين تجاه العام الجديد"، مُنوّهًا إلى أنّ ملية التعويض التي سعت إليها الوزارة في العام الماضي لم تتم بالشكل المطلوب، وهذا ما يدفع الوزارة للمطالبة بانتظام العملية التعليمية والمؤشرات تظهر ذلك.
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