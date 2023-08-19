وفاة شاب وإنقاذ 6 آخرين من الغرق في بحر السودانية

غزة
-وكالة الرأي
أعلنت دائرة الشرطة البحرية في محافظة شمال غزة
، صباح اليوم، بالتعاون مع طواقم الإرشاد والإنقاذ على الشاطئ عن تمكنها من إنقاذ 6 مواطنيين تعرضوا لحالة غرق جماعي، وإخراج غريق متوفي وهو المواطن/ عبد الرحمن منذر ربيع 20 عام.
وأوضحت الشرطة البحرية أنها تلقت إشارة تفيد بوجود حالة غرق جماعي في عرض بحر المحافظة، بعد دخولهم البحر منذ ساعات الصباح الأولى، وفور تلقيها الإشارة، حركت دورية عائمة داخل البحر لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين داخل عرض البحر.
وأشارت الشرطة البحرية إلى أن جهود طواقم الدوريات والإنقاذ البحري أفضت إلى الوصول للمواطنين وهم بحالة إعياء وإرهاق شديدة وقدَّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، مما ساهم في منع حدوث كارثة، واستدعت طواقم الإسعاف في الخدمات الطبية لتقديم الرعاية الصحية لهم.
ودعت الشرطة جميع المواطنين إلى ضرورة السباحة في الأماكن الآمنة والمحددة حفاظًا على سلامتهم، وإتباع إرشادات المرشد البحري.