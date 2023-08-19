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حماس: عملية حوارة رد طبيعي على جرائم الاحتلال

19 آب / أغسطس 2023 04:30

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IMG_0548

غزة- وكالة الرأي:

بارك الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع عملية إطلاق النار البطولية في حوارة، مؤكداً أنها نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر بالدفاع عن شعبنا والرد على جرائم الاحتلال وحماية المسجد الأقصى من خطر التقسيم والتهويد.

وأكد القانوع أن ضربات المقاومة ستبقى متواصلة وممتدة لتطال جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه لتفشل مخطط حكومته الفاشية ببناء الهيكل الموهوم على أنقاض المسجد الأقصى.

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية وأبطالها الثائرين حطموا هيبة جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، مبيناً أن الاغتيالات والاعتقالات والملاحقات لن تحد من ضرباتهم، بل ستظل موجهة ومسددة دفاعاً عن الأقصى.

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