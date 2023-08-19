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التشريعي يدعو المنظمات الحقوقية للقيام بدورها تجاه جرائم الاحتلال

19 آب / أغسطس 2023 05:19

غزة- وكالة الرأي:

دعا المجلس التشريعي الفلسطيني، منظمات حقوق الانسان إلى القيام بدورها تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، ضرورة تسليط الضوء على الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال  بحق الشعب الفلسطيني والتي تعد جرائم ضد الإنسانية، تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتتعارض مع المبادئ الإنسانية العالمية.

وبين أن العالم يشهد بشكل يومي استمرار انتهاكات الاحتلال الفاشي بحق الفلسطينيين، ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ويستوجب على المنظمات الدولية والإنسانية الوقوف أمام مسئولياتها إزاء هذه الانتهاكات والعمل على وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.

وطالب التشريعي جميع المنظمات الحقوقية والأممية بحماية حقوق الإنسان في فلسطين، والعمل على تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال ومحاسبته دولياً واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن العمل الإنساني يجب أن يتواصل دائماً في دعم الحقوق الإنسانية الفلسطينية.

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