تعرف على آثار حساسية الدواء على الجسم؟

حساسية الأدوية هي تأثير سلبي للدواء الذي يؤثر على جسمك، ويحدث هذا بسبب الاستجابة المناعية للدواء الذي يأخذها كعدو وتتفاعل مع ذلك، نتيجة لذلك، لديك حساسية قد تستمر لبضعة أيام حتى ينتهي الدواء من تأثيره، وهناك فرق بين الآثار الجانبية للدواء وبين الإصابة بالحساسية تجاه الدواء، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

وعادة ما يعاني الأشخاص من الآثار الجانبية للدواء، فقط حوالي 5-10٪ من الأشخاص يعانون بالفعل من حساسية تجاه الدواء، أولئك الذين لديهم هذه الحساسية، لا يمكن أن يكون لديهم هذا المزيج من الأدوية طوال حياتهم لأنه يمكن أن يسبب مشاكل صحية.

آثار حساسية الدواء

الحساسية الدوائية لها بعض الأعراض الواضحة لدى الشخص المصاب بهذه الحساسية. قد تكون لديهم-

طفح جلدي على أجسامهم

حمى شديدة مفاجئة تستمر لعدة أيام

صعوبة في التنفس

تغيير السلوك

تهيج وحكة

الجهاز المناعي لجسمنا الذي يحمينا من الأمراض المختلفة يحارب الفيروسات والبكتيريا والطفيليات وغيرها من المهيجات التي تسبب المرض. في حالة الحساسية تجاه الأدوية ، يأخذون الدواء أو الدواء كغازين ويصنعون أجسامًا مضادة ضدهم ، نتيجة للهجوم ، فإنه يسبب التهابًا في الجسم يسبب هذه الأعراض.

مخاطر الإصابة بالحساسية من الأدوية

لا تسبب حساسية الدواء أي ضرر أو مخاطر كبيرة على الصحة في معظم الحالات. لكن من الممكن أن يصاب الشخص بالحساسية بسبب تناول دواء معين ويزداد الأمر سوءًا. إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب واستمرت الأعراض في الارتفاع ، فيمكن أن يؤثر على الأعضاء الأخرى وعمل الجسم.

يمكن أن تسبب الحساسية الشديدة للأدوية أيضًا مضاعفات تهدد الحياة. على سبيل المثال ، الحساسية المفرطة ، هو رد فعل مفاجئ يحدث في الجسم بسبب حساسية الدواء أو مسببات الحساسية التي تدخل الجسم. بسبب هذه الحساسية ، يحدث تفاعل آخر في الجسم بعد تناول الدواء مباشرة ، مما قد يؤدي إلى مشاكل مختلفة في القلب والجهاز التنفسي.