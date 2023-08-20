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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

OnePlus تكشف النقاب عن هاتف بتقنيات غير مسبوقة!

20 آب / أغسطس 2023 08:12

OnePlus تكشف النقاب عن هاتف بتقنيات غير مسبوقة!
OnePlus تكشف النقاب عن هاتف بتقنيات غير مسبوقة!

كشفت OnePlus عن هاتفها الجديد الذي زودته بتقنيات وقدرات شحن لم تطرح في أي هاتف ذكي حتى الآن.

ومن بين أبرز الأشياء في هذا الهاتف نظام الشحن الفائق السرعة باستطاعة 150 واطا، والذي يمكّن من شحن بطارية الجهاز في زمن قصير.

ويتميز هذا الهاتف أيضا بذواكر وصول عشوائي بسعة 12 و16 و24 غيغاابيت، كما زود بذواكر تخزين داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

Video Player

ويعمل الجهاز بنظام OnePlus مع واجهات ColorOS 13.1، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740.

وحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (2772/1240) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي 1600 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.


ويتمتع الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 3 عدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل وفيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، وكذلك كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

ودعمته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة  NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع تقنية الشحن الفائق السرعة.

المصدر: ixbit

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