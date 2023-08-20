وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يفوز في "الديربي الإماراتي السعودي" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية يزن 3 أطنان.. برج كهرباء يطير في الهواء (فيديو) وكالة الرأي الفلسطينية 4 إصابات باقتحام الاحتلال مخيم طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية ظهرت في مكان غريب.. أسماك قرش نافقة تثير هلعاً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم قرى نابلس بحثاً عن منفذ عملية حوارة وكالة الرأي الفلسطينية احتفال أضر بسمعة الشرطة" يحيل ضابطين عراقيين للتقاعد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعالج سرعة نفاد بطارية "آيفون"؟
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

Lenovo تعود للمنافسة بحاسب لوحي أنيق ومتطور

20 آب / أغسطس 2023 08:13

Lenovo تعود للمنافسة بحاسب لوحي أنيق ومتطور
Lenovo تعود للمنافسة بحاسب لوحي أنيق ومتطور

بدأت Lenovo بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي زودته بتقنيات ومواصفات ممتازة، وستطرحه بسعر منافس.

ويأتي حاسب Legion Y700 بنسخته الجديدة بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (208.9/129.5/7.6) ملم.

أما شاشاته فأتت IPS LCD بمقاس 8.8 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) ترددها 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision وHDR10.

ويعمل الحاسب بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8475P Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.


وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل فيها عدسة لتصوير الماكرو وعدسة للتصوير العريض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وزودته Lenovo بمكبرات صوت عالية الأداء من JBL، ومنفذي USB Type-C 3.1 Gen2، وبطارية بسعة 6550 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.

المصدر: 4pda

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟