وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يفوز في "الديربي الإماراتي السعودي" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية يزن 3 أطنان.. برج كهرباء يطير في الهواء (فيديو) وكالة الرأي الفلسطينية 4 إصابات باقتحام الاحتلال مخيم طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية ظهرت في مكان غريب.. أسماك قرش نافقة تثير هلعاً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم قرى نابلس بحثاً عن منفذ عملية حوارة وكالة الرأي الفلسطينية احتفال أضر بسمعة الشرطة" يحيل ضابطين عراقيين للتقاعد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعالج سرعة نفاد بطارية "آيفون"؟
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الأحد

20 آب / أغسطس 2023 08:33

أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الأحد
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الأحد

رام الل- وكالة الرأي

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، على النحو التالي:

الدولار: 3.80 شيكل

الدينار الاردني: 5.36 شيكل

اليورو: 4.12 شيكل 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟