وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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20 آب / أغسطس 2023 08:33
رام الل- وكالة الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، على النحو التالي:
الدولار: 3.80 شيكل
الدينار الاردني: 5.36 شيكل
اليورو: 4.12 شيكل
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