رام الل- وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، على النحو التالي:

الدولار: 3.80 شيكل

الدينار الاردني: 5.36 شيكل

اليورو: 4.12 شيكل