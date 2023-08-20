وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يفوز في "الديربي الإماراتي السعودي" وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية يزن 3 أطنان.. برج كهرباء يطير في الهواء (فيديو) وكالة الرأي الفلسطينية 4 إصابات باقتحام الاحتلال مخيم طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية ظهرت في مكان غريب.. أسماك قرش نافقة تثير هلعاً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم قرى نابلس بحثاً عن منفذ عملية حوارة وكالة الرأي الفلسطينية احتفال أضر بسمعة الشرطة" يحيل ضابطين عراقيين للتقاعد وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعالج سرعة نفاد بطارية "آيفون"؟
أخبار » عجائب وطرائف

ظهرت في مكان غريب.. أسماك قرش نافقة تثير هلعاً

20 آب / أغسطس 2023 08:41

ظهرت في مكان غريب.. أسماك قرش نافقة تثير هلعاً
ظهرت في مكان غريب.. أسماك قرش نافقة تثير هلعاً

فوجئ سكان ولاية أيداهو الأمريكية بمشهد استثنائي وغير مألوف بعد أن جرّفت المياه نوعاً غريباً من الأسماك على شاطئ نهر السلمون.

ويعرف نهر السلمون بنهر "اللاعودة"، وهو نهر يجري في أحضان ولاية أيداهو في غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

قرش الغردقة.. خبير بيئي يوضح لـ"العين الإخبارية" مسؤولية التغير المناخي في الهجوم
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنّ الأسماك الميتة المنتشرة على شاطئ النهر من نوع "قرش السلمون"، وتتميز هذه الأسماك بحجمها الهائل، حيث يمكن أن تبلغ طولها ما يصل إلى 10 أقدام ووزنها يصل إلى 1000 رطل، وعادة ما تجوب هذه الأسماك مياه المحيطات الواسعة، ولكنها تجاوزت المألوفة وعبرت المياه العذبة للنهر.


وأثار ظهور هذه الكائنات البحرية غير المألوف مخاوف بشأن تأثيرها على التوازن البيئي داخل النهر وتهديد البيئة السمكية الأخرى.

المكان الذي تم اكتشاف هذه السمكة الغريبة فيه هو بحيرتا ريدفيش وليتل ريدفيش، حيث ينبثق نهر السلمون من أعماقهما. 

وتُعتبر هذه البحيرات محطة نهائية لأحد أطول رحلات هجرة السلمون الأحمر على مستوى أمريكا الشمالية، حيث يتخذ السلمون طريقه من مياه البحر إلى أعماق البحيرات والأنهار لتكوين أجيال جديدة.

وفيما يتعلق بأصل هذا الاكتشاف الغريب، أشارت شركة إيداهو للأسماك والألعاب إلى أن هذا قد يكون نتيجة لتدخل بشري.

وخمنت الشركة أن ما حدث ربما يكون بسبب شخص ما قد ألقى هذه السمكة على الشاطئ كمزحة أو لإثارة الضحك، على غرار نكتة "كذبة أبريل" لكن بشكل غير تقليدي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟