ظهرت في مكان غريب.. أسماك قرش نافقة تثير هلعاً

فوجئ سكان ولاية أيداهو الأمريكية بمشهد استثنائي وغير مألوف بعد أن جرّفت المياه نوعاً غريباً من الأسماك على شاطئ نهر السلمون.

ويعرف نهر السلمون بنهر "اللاعودة"، وهو نهر يجري في أحضان ولاية أيداهو في غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنّ الأسماك الميتة المنتشرة على شاطئ النهر من نوع "قرش السلمون"، وتتميز هذه الأسماك بحجمها الهائل، حيث يمكن أن تبلغ طولها ما يصل إلى 10 أقدام ووزنها يصل إلى 1000 رطل، وعادة ما تجوب هذه الأسماك مياه المحيطات الواسعة، ولكنها تجاوزت المألوفة وعبرت المياه العذبة للنهر.



وأثار ظهور هذه الكائنات البحرية غير المألوف مخاوف بشأن تأثيرها على التوازن البيئي داخل النهر وتهديد البيئة السمكية الأخرى.

المكان الذي تم اكتشاف هذه السمكة الغريبة فيه هو بحيرتا ريدفيش وليتل ريدفيش، حيث ينبثق نهر السلمون من أعماقهما.

وتُعتبر هذه البحيرات محطة نهائية لأحد أطول رحلات هجرة السلمون الأحمر على مستوى أمريكا الشمالية، حيث يتخذ السلمون طريقه من مياه البحر إلى أعماق البحيرات والأنهار لتكوين أجيال جديدة.

وفيما يتعلق بأصل هذا الاكتشاف الغريب، أشارت شركة إيداهو للأسماك والألعاب إلى أن هذا قد يكون نتيجة لتدخل بشري.

وخمنت الشركة أن ما حدث ربما يكون بسبب شخص ما قد ألقى هذه السمكة على الشاطئ كمزحة أو لإثارة الضحك، على غرار نكتة "كذبة أبريل" لكن بشكل غير تقليدي.