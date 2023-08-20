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4 إصابات باقتحام الاحتلال مخيم طولكرم

20 آب / أغسطس 2023 08:43

4 إصابات باقتحام الاحتلال مخيم طولكرم
4 إصابات باقتحام الاحتلال مخيم طولكرم

طولكرم - وكالة الرأي:

أصيب أربعة فلسطينيين بجراحٍ مختلفة فجر اليوم الأحد، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية، إن إصابة من بين الإصابات غير مستقرة، وهي إصابة بالرصاص الحي بالوجه (منطقة الأنف) وأدخلت غرفة العمليات، إضافةً لإصابتين بعد اصطدام مركبة عسكرية للاحتلال بدراجة نارية تابعة لإحدى شركات التوصيل.

وبحسب المصادر، فإن جميع الإصابات جرى نقلها لمستشفى ثابت ثابت الحكومي ومستشفى الإسراء التخصصي.

وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم طولكرم بعد اقتحام حاراته لنحو ساعتين دون تسجيل حالات اعتقال، ونشر الاحتلال خلال الاقتحام القناصة وأطلق النار بكثافة على كل من يتحرك داخل أزقة المخيم.

وتشهد مدن الضفة الغربية اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في كثير من الأحيان.

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