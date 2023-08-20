الاحتلال يزعم اعتراض مُسيرة أطلقت من غزة

غزة - وكالة الرأي:

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نظام “القبة الحديدية” المضاد للصواريخ، اعترض صباح اليوم الأحد، طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في منطقة المجلس الإقليمي الاستيطاني “اشكول” المحاذية للقطاع.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن المستوطنين من سكان المنطقة بسماع دوي انفجارات.

وأوضحت أنه تم إطلاق صاروخين اعتراضيين باتجاه الطائرة بدون طيار والتي دخلت إلى جنوب فلسطين المحتلة عام 48.

وأشارت إلى أن الطائرة بدون طيار تابعة لحركة “حماس”، وقد انطلقت من منطقة مدينة رفح في قطاع غزة، زاعمة أن الطائرة كانت تحت مراقبة جيش الاحتلال منذ إطلاقها، ومع تحركها باتجاه الشرق تقرر اعتراضها.

وأضافت أنه من المتوقع أن تصل قوات الجيش إلى مكان الحادث لجمع شظايا الطائرة بدون طيار والتحقق مما إذا كانت مسلحة.