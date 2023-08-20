لجنة التصنيف الوطنية تعقد اجتماعا لدراسة ملفات عدد من شركات المقاولات

غزة-وكالة الرأي

عقدت لجنة التصنيف الوطنية اجتماعا لها رقم 03/2023، في مقر وزارة الأشغال العامة والإسكان، وذلك بهدف دراسة ملفات عدد من شركات المقاولات.

ونوهت اللجنة، أنها عملت على تصنيف شركة جديدة فقط، وتحسين أوضاع 3 شركات أُخْرى، والعمل على تجديد تصنيف 112شركة.

يذكر أن لجنة التصنيف الوطنية، تتكون من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال بالإضافة لعضوية نقابة المهندسين، واتحاد المقاولين وبرئاسة مدير عام العطاءات المركزية بوزارة الأشغال العامة والإسكان حسب القانون.

