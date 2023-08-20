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مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية جنوب الخليل

20 آب / أغسطس 2023 11:17

مستوطنون يرعون ماشيتهم في حقول المواطنين ويتلفون محاصيل زراعية جنوب الخليل
مستوطنون يرعون ماشيتهم في حقول المواطنين ويتلفون محاصيل زراعية جنوب الخليل

الخليل- وكالة الرأي:

أتلف مستوطنون، اليوم الأحد، محاصيل زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل، وأطلقوا ماشيتهم في حقول المواطنين بعدة مناطق هناك.

وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمورفي تصريحات صحفية، إن مستوطنين مسلحين هاجموا حقول المواطنين، في تجمع "مغاير العبيد، وفاتح سدرو" قرب تجمع الزويدين شرق يطا، واطلقوا قطعان ماشيتهم فيها، ما تسبب في اتلاف المحاصيل الزراعية وتخريب "سياج" للمواطنين شحادة مخامرة وفريد حمامدة.

وأضاف أن المستوطنين ألقوا مسامير حديدية على الطرق المؤدية إلى مناطق المسافر، لعرقلة تنقل المواطنين بمركباتهم.

 

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