"الزراعة " تنظم ورشة تثقيفية لمزارعي الدفيئات بالوسطى

غزة-وكالة الرأي

نفذت دائرة إرشاد وخدمات المزراعين بالمحافظة الوسطى بالتعاون مع الادارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين ورشة تثقيفية لعدد من المزراعين بمنطقة الزوايدة في المحافظة الوسطى.

بدوره، رحب م. أشرف ابو سويرح بالحضور، مشيداً بجهودهم في عملهم و صبرهم و ثباتهم على ارضهم رغم المعيقات و المشاكل التي تواجههم.

وبين أبو سويرح الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة من خدمة المزارعين و إرشادهم نحو إنتاج سليم و آمن للمستهلك و بالتالي يرفع من كفاءة المزارعين و تحسين صورتهم في السوق المحلي.

من جهته ، أوضح م. احمد قاسم مدير دائرة الخضار والمحاصيل الحقلية أهم الخطوات العملية في كيفية تجهيز و إعداد التربة داخل الدفيئات الزراعية استعداداً للموسم الزراعي الجديد بداية من تجهيز و تعقيم التربة مروراً باختيار الصنف المناسب حسب التربة و المياه وصولاً إلى منتج زراعي آمن، والإبتعاد قدر الإمكان عن إستخدام المبيدات الكيماوية.

