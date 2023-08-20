"الزراعة "تعقد لقاءً لتعزيز التعاون بين مشغلي معاصر الزيتون

غزة-الراي

عقدت وزارة الزراعة بالتعاون مع اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية بغزة لقاءً لتعزيز التعاون والتنسيق بين مشغلي معاصر الزيتون في قطاع غزة والجهات الفاعلة لموسم عصر الزيتون 2023.

وشارك في اللقاء كلا من م.وائل ثابت مدير عام الارشاد وخدمات المزارعين، وم.محمد أبوعوده مدير دائرة البستنة الشجرية وعدد من مهندسي الوزارة، وعن الاتحاد م.محمد عايش مدير مكتب غزة وم. علي وافي منسق المشاريع في الاتحاد، وبحضور عدد من مشغلي معاصر الزيتون ومؤسسات زراعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

من جهته، افتتح اللقاء م.علي وافي بالترحيب بالحضور، لافتا ان اللقاء يأتي في اطار التحضيرات لموسم الزيتون 2023 بهدف تنسيق الادوار وتنظيم العلاقة بين الجميع من اجل انجاح الموسم، مؤكدا على أهمية هذه اللقاءات لتوحيد الجهود لضمان تطوير قطاع معاصر الزيتون مستقبلًا.

بدوره، قدم م.وائل ثابت كلمة وزارة الزراعة، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به معاصر الزيتون في الصناعات التحويلية علي المحصول الاستراتيجي الأول علي مستوي الوطن وفي قطاع غزة خاصة في ظل المعيقات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني.

في السياق، قدم م.محمد عايش نبذة تعريفيه عن دور اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية في دعم قطاع الصناعات الغذائية من أجل الوصول لمنتجات منافسة وفي تعزيز التعاون والتنسيق بين مشغلي معاصر والجهات الفاعلة كوزارتي الزراعة والاقتصاد، إضافة إلى المؤسسات المحلية والدولية التي تلعب دورًا فاعلًا في تقديم المساعدة والدعم اللازم لقطاع الصناعات الغذائية.

وخلال اللقاء استعرض م.محمد ابوعودة لمحة عامه عن قطاع معاصر الزيتون، وأنواعها وتوزيعها الجغرافي وطاقتها الإنتاجية وقد عرج على الدور الرئيسي الذي تساهم به المعاصر في جودة الزيت والتي تصل فيه نسبة الاستخلاص الى حوالي 30%.

وأضاف ابوعودة خلال عرضة نتائج فحوصات لزيت الزيتون في المواسم السابقة وتصنيفها حسب مجلس الزيت والزيتون العالمي.

