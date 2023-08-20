"الأعلى للرياضة" : انتهاء التسجيل للمشاركة في ماراثون الحرية 2

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون "الحرية 2" الذي سيقام يوم 31 من الشهر الجاري، عن أن اليوم الأحد هو الموعد النهائي للتسجيل في رابط المشاركة بالماراثون وفقا لما أعلن مسبقا.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الترتيبات باتت جاهزة للماراثون الذي يقام للعام الثاني على التوالي في الذكرى 66 لاستقلال ماليزيا، برعاية من المركز الثقافي الماليزي وتنظيم المجلس الأعلى للرياضة واتحاد ألعاب القوى.

وأوضحت اللجنة أن الماراثون سيتضمن سباقا للمحترفين وآخر للهواة لمسافة 10 كم وفي نفس المسار ونقطة ولحظة الانطلاق، بينما سيتم إجراء سباق خاص للفتيات 14 عاما فأقل في ملعب اليرموك لتحديد الفائزين.

ومن المقرر أن يحصل الفائزين على جوائز مالية قيمة، بينما تمت الترتيبات اللازمة مع الشرطة الفلسطينية والإدارة العامة للإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة لتأمين السباق.