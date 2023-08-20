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بلدية خان يونس تشارك في اللقاء الدوري لمراكز التواصل

20 آب / أغسطس 2023 02:22

بلدية خان يونس تشارك في اللقاء الدوري لمراكز التواصل
بلدية خان يونس تشارك في اللقاء الدوري لمراكز التواصل

غزة-وكالة الراي
 شاركت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة في اللقاء الدوري لمراكز التواصل والذي تنظمه وزارة شؤون المرأة بغزة، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحضور ممثلات عن وحدة المرأة في البلديات.

وشارك في اللقاء مدير الجمعيات النسوية أ. عالية عيد، ومسؤول وحدة المرأة في الوازرة أ. وفاء البرش، ورئيس شعبة المرأة والطفل في بلدية خان يونس أ. تغريد شعت.

ويأتي اللقاء لتقييم أنشطة النصف الأول من عام 2023م، لا سيما مبادرة "امرأة واعية وأسرة آمنة"، التي تم تنفيذها في لجان الأحياء التابعة لكل بلدية، وكذلك استعراض ومناقشة خطة المراكز خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وتم خلال اللقاء رصد احتياجات المرأة الفلسطينية للمساعدة على تعزيز دورها التكاملي في المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة بما يخدمهنَّ في كافة المجالات، والعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ومكانتها الاجتماعية.
 

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