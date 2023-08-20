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المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس تختتم مخيمها الصيفي "عائدون"

20 آب / أغسطس 2023 02:27

المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس تختتم مخيمها الصيفي "عائدون"
المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس تختتم مخيمها الصيفي

غزة-وكالة الرأي 
اختتام المخيم الصيفي "عائدون" والذي نظمته المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس بالتعاون مع جمعية البراعم التنموية بمشاركة (40) طفلًا وطفلةً من عمر (6- 10)أعوام، بتمويل من دولة بلجيكا.

ويهدف المخيم لدعم وتلبية احتياجات الأطفال في مختلف الأحياء من أجل استثمار الإجازة الصيفية وتنمية السلوكيات الإيجابية لديهم وصقل شخصياتهم وإكسابهم مهارات حياتية متعددة، بالإضافة لتعزيز الجوانب الثقافية والإبداعية عبر الأنشطة اللامنهجية.

وكذلك تم تنفيذ زيارة ميدانية لمشتل البلدية للتعرف إلى أنواع الأشجار وكيفية زراعتها، وزيارة متحف العقاد للتراث والآثار للتعرف إلى التراث الفلسطيني والموروث الثقافي لشعبنا الفلسطيني، وإجراء رحلة لأبرز المعالم السياحية في مدينة غزة.
 

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