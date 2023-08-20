وكالة الرأي الفلسطينية "بلدية دير البلح "استمرار العمل بمشروع الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية وكالة الرأي الفلسطينية "الأعلى للرياضة" : انتهاء التسجيل للمشاركة في ماراثون الحرية 2 وكالة الرأي الفلسطينية 9 معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تمهل المتهم جودة عشرة أيام لتسليم نفسه وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة "تعقد لقاءً لتعزيز التعاون بين مشغلي معاصر الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية "بن غفير": 120 مليون شكيلاً لتعزيز أمن المستوطنات بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة " تنظم ورشة تثقيفية لمزارعي الدفيئات بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية أمنية وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة "تنظم جولة ميدانية على مزارعي الخضار في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية البزم: وفاة نزيل يعاني من أمراض القلب
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أشادت بعملية حوارة البطولية

لجنة المتابعة تحذر من مشاريع الاحتلال في القدس

20 آب / أغسطس 2023 02:37

لجنة المتابعة تحذر من مشاريع الاحتلال في القدس وتدعو للنفير والرباط في الأقصى
لجنة المتابعة تحذر من مشاريع الاحتلال في القدس وتدعو للنفير والرباط في الأقصى

غزة - وكالة الرأي:

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، من الاستمرار في المشاريع الإحلالية الدينية التي ينفذها الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك، والمتمثلة في مشاريع التقسيم الزماني والمكاني ومزاعم الهيكل واقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد خلال أعيادهم المشؤومة.

وأكدت اللجنة خلال بيان لها في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، أن شعبنا سيقف بكل مكوناته الوطنية ليواجه هذه المخاطر، ويذود عن حمى مقدساته، ودعت جميع أبناء شعبنا للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى لكل من استطاع لذلك سبيلاً.

ووجهت تحية عز وإكبار لبلدة حوارة البطولة، ولمنفذي العملية البطولية بالأمس فيها، وأكدت أن هذا هو الطريق الصحيح لمواجهة عربدة المستوطنين وجيش الاحتلال ضد أبناء شعبنا، ودعت لتفعيل جميع نقاط الاشتباك مع الاحتلال في الضفة.

وطالبت مكونات شعبنا الوطنية في الداخل المحتل بضرورة الإسراع لإيجاد حلّ وطني لوقف نزيف الدم العربي في الداخل المحتل، ومواجهة الجريمة المنظمة المدعومة من مؤسسات الاحتلال؛ والمسكوت عنها من قِبل شرطته المتواطئة.

ويواصل الاحتلال ومستوطنوه المتطرفين مخططاتهم في الأقصى المبارك الذي يمر بمرحلةٍ شديدة الخطورة تزامنًا مع عزم المستوطنين على إقامة الهيكل المزعوم وسط استعداد غير مسبوق، بدعم كامل من الحكومة اليمينية المتطرفة.

وقتل مستوطنان، أمس السبت، في عملية إطلاق نار بطولية في بلدة حوارة جنوب نابس، وسط مواصلة الاحتلال لعمليات بحث واسعة عن منفذ العملية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟