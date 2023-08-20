لجنة المتابعة تحذر من مشاريع الاحتلال في القدس

غزة - وكالة الرأي:

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، من الاستمرار في المشاريع الإحلالية الدينية التي ينفذها الاحتلال ضد المسجد الأقصى المبارك، والمتمثلة في مشاريع التقسيم الزماني والمكاني ومزاعم الهيكل واقتحامات قطعان المستوطنين للمسجد خلال أعيادهم المشؤومة.

وأكدت اللجنة خلال بيان لها في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، أن شعبنا سيقف بكل مكوناته الوطنية ليواجه هذه المخاطر، ويذود عن حمى مقدساته، ودعت جميع أبناء شعبنا للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى لكل من استطاع لذلك سبيلاً.

ووجهت تحية عز وإكبار لبلدة حوارة البطولة، ولمنفذي العملية البطولية بالأمس فيها، وأكدت أن هذا هو الطريق الصحيح لمواجهة عربدة المستوطنين وجيش الاحتلال ضد أبناء شعبنا، ودعت لتفعيل جميع نقاط الاشتباك مع الاحتلال في الضفة.

وطالبت مكونات شعبنا الوطنية في الداخل المحتل بضرورة الإسراع لإيجاد حلّ وطني لوقف نزيف الدم العربي في الداخل المحتل، ومواجهة الجريمة المنظمة المدعومة من مؤسسات الاحتلال؛ والمسكوت عنها من قِبل شرطته المتواطئة.

ويواصل الاحتلال ومستوطنوه المتطرفين مخططاتهم في الأقصى المبارك الذي يمر بمرحلةٍ شديدة الخطورة تزامنًا مع عزم المستوطنين على إقامة الهيكل المزعوم وسط استعداد غير مسبوق، بدعم كامل من الحكومة اليمينية المتطرفة.

وقتل مستوطنان، أمس السبت، في عملية إطلاق نار بطولية في بلدة حوارة جنوب نابس، وسط مواصلة الاحتلال لعمليات بحث واسعة عن منفذ العملية.