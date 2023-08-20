الأشغال والاقتصاد تنفذان جولة تفقدية لمعبر رفح التجاري

غزة - وكالة الرأي :

تفقد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان جواد الآغا، برفقة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، معبر رفح التجاري جنوب قطاع غزة، وذلك بهدف الاطلاع على آلية متابعة ومراقبة ضبط الجودة ومستوى تحققها فيما يتم استيراده عبر المعبر.

واستمع الوفد، لمعيقات العمل الميدانية والمشاكل التي يواجهها مندوبي الوزارتين في المعبر، وسبل تطوير الإجراءات والآليات المشتركة بعد تولي وزارة الأشغال مسؤولية الرقابة على المواد الإنشائية.

وشملت الزيارة، تفقد أماكن تخزين المواد الإنشائية والإطلاع على عمل مندوبي وزارة الأشغال والاقتصاد في المعبر وآليات التنسيق بين الوزارتين وأخذ العينات من المواد المستوردة.

وخلال الجولة، تفقد الوفد آلية دخول الشاحنات التجارية من معبر رفح المصري وكذلك من معبر كرم أبو سالم.