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بلدية دير البلح تواصل العمل بمشروع محطة التحلية المركزية

20 آب / أغسطس 2023 04:16

تواصل العمل
تواصل العمل

دير البلحوكالة الرأي :

أكدت بلدية دير البلح استمرار العمل بمشروع الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية حيث تقوم الشركة المنفذة  سقا و خضري بتركيب الخط الناقل من خزان البركة الى شبكة المياه الرئيسية في دير البلح.

وأوضح رضوان أبو كريم مدير دائرة المياه والصرف الصحي أنه يجري استكمال تمديد خط بطول 3500 متر ، حيث سيغذي الخط مناطق البركة و المشاعلة و القرعان و معسكر دير البلح والذي سينعكس بشكل إيجابي على إمدادات المياه وكميتها.

وذكر أن هذه الأعمال تأتي في إطار تهيئة شبكة المياه لاستقبال المياه المنتجة من محطات التحلية من ناحية والحرص الدائم على تطوير شبكة المياه وتحسين جودة الخدمات من ناحية أخرى، منوهاً أن نسبة الإنجاز بالمشروع تجاوزت الـ 70 %.

يذكر أن المشروع ممول من البنك الدولي من خلال سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل و تنفيذ شركة و خضري للمقاولات.

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