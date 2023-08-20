الدعوة والإرشاد بمديريات الأوقاف تنفذ جولات دعوية

غزة – وكالة الرأي :

نفذت أقسام الدعوة والإرشاد بمديريات وزارة الأوقاف على مستوى محافظات قطاع غزة سلسلة جولات دعوية حول آداب اللباس والزينة، استهدفت عددًا من المؤسسات والمنشآت والمرافق العامة.

بدوره أوضح مدير عام الدعوة والإرشاد أ. أمير أبو العمرين أن الجولات الدعوية جاءت في إطار التنفيذ العملي للمشروع الدعوي (آداب اللباس و الزينة)، الذي دأبت الأوقاف على الإعداد له طوال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الجولات شملت الأفراد، والمؤسسات الحكومية والخاصة، والأسواق العامة، والمحلات التجارية، وصالات الأفراح، والميادين العامة.

ونوّه أبو العمرين بأن الوزارة عقدت عدة لقاءات مع شركاء العمل الدعوي؛ لتنسيق الجهود، وتنفيذ جولات دعوية تشمل المدارس والجامعات والمراكز التعليمية، بدءًا من انتظام الدوام في هذه المؤسسات.

مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى المحافظة على الموروث الإسلامي العظيم فيما يخص القيم والمبادئ التي تحكم المظهر الذي يجب أن يكون عليه الرجل المسلم والمرأة المسلمة، إضافة إلى تعزيز القيم الإسلامية والوطنية والتراث الفلسطيني الأصيل، ومحاربة العادات الدخيلة والشاذة عن تربيتنا وفطرتنا السوية.

وتوجه أبو العمرين بالشكر لكادر الدعوة والإرشاد في الميدان على مجهوداتهم المباركة في نشر الفضيلة، والتوعية بالآداب الإسلامية، والعمل على تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني المرابط.