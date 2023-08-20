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وزارة السياحة والآثار تشارك في افتتاح مطعم القلعة العائم

20 آب / أغسطس 2023 04:30

غزةوكالة الرأي :

شارك وكيل وزارة السياحة والآثار محمد خلة، وعدداً من المدراء العامون أمس، في افتتاح مطعم القلعة العائم على شاطئ بحر غزة كصرح سياحي جديد في القطاع.

وأكد خلة خلال كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح على أهمية القطاع السياحي وجهود الوزارة في العمل على تنشيطه ودعم المنشآت السياحية بما يرتقي بوضعها القانوني وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الطموح الذي يدفع أصحاب المنشآت في القطاع لمواصلة عملهم واستثمار رؤوس أموالهم في هذا القطاع بالرغم من حالة الحصار التي يشهدها قطاع غزة نموذجاً يستحق الاحترام.

بدورها شكرت إدارة المطعم الوزارة على مشاركتها، ودعمها للمشاريع السياحية في القطاع وأهمية هذا الدعم في إنجاح هذه المشاريع بما يرتقي بالوضع الاقتصادي العام.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تهتم بإسناد أصحاب المنشآت السياحية من خلال المشاركة في رعاية مشاريعهم واللقاءات الدورية معهم وعقد ورشات العمل المشتركة بما يسهم في تجاوز المشكلات التي تواجههم إضافة لسعيها الدائم في التخفيف من إجراءات تسوية أوضاعهم القانونية ورسومها من خلال الخصومات التي تعلن عليها في كل عام.

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