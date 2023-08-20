المالية تعقد لقاءً مع مدراء الدوائر في المعابر التجارية

غزة - وكالة الرأي

ترأس وكيل وزارة المالية أ. عوني الباشا لقاءً حضره الوكيل المساعد أ. ابراهيم صيام، والوكيل المساعد لشؤون الرقابة والتدقيق أ. منذر السقا، ومدير عام الجمارك والمكوس أ. محمود العقاد، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة المدنية أ. تامر الريس، إلى جانب مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في المعابر.

وقال الباشا إن وزارة المالية تعمل بكل طاقتها على توفير النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تعاني من أزمة مالية خانقة نتيجة تراكم الديون عليها ونقص الإيرادات وشح الموارد المالية، داعيًا الموظفين لتقديم أفضل خدمة للجمهور، واستخدام روح القانون.

بدوره دعا الوكيل المساعد أ. ابراهيم صيام الموظفين للعمل بروح الفريق الواحد، وتحسين الخدمة والتسهيل على التجار والمكلفين وفق الأنظمة والقوانين، مؤكداً على ضرورة حل شكاوى الجمهور وتطبيق الشفافية والنزاهة في المال العام.

وأشاد الوكيل المساعد أ. منذر السقا بجهود موظفي المعابر في تعزيز الإيراد العام وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمكلفين، داعياً لبذل المزيد من الجهود وتطوير الخدمات وآليات العمل، وتسهيل الإجراءات.

وأشاد العقاد بالدور التكاملي بين إدارات وزارة المالية في المعبر، بما يساهم في سرعة إتمام الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة عبر المعابر.

وأكد الريس أن تحقيق الرقابة المالية على إجراءات العمل تؤدي إلى الحفاظ على المال العام، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجانب الرقابي والتأكد من سلامة الإجراءات المالية والإدارية المتبعة في المعابر التجارية ومدي انسجامها مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.

وأثناء اللقاء تقدم المشاركون بمقترحات وتوصيات لتطوير العمل بالمعابر التجارية، بما يحقق الرقابة والتدقيق على الإجراءات وسرعتها.