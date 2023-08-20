النقل والمواصلات تعلن عن جائزة أفضل فكرة تطويرية

غزة - وكالة الرأي

أطلقت وزارة النقل والمواصلات من خلال وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسى جائزة أفضل مقترح تطويري تختص بقطاع النقل والمواصلات لأول مرة.

بدوره أفاد أ. بهاء الأغا نائب مدير عام الوحدة ان هذه الجائزة خاصة بموظفين الوزارة، موضحاً أنها تأتي ضمن الخطط الابداعية التي تتبناها الوزارة في خطتها التنفيذية والاستراتيجية للأعوام القادمة.

وتابع أن المسابقة تتناول محاور مختلفة وهي: (فنية، إدارية، رقمية)، وفق شروط ومعايير حددتها في نموذج الجائزة.

وأشار الأغا أن تقييم المسابقة سيكون من خلال لجنة مختصة بمعاينة المقترحات المقدمة وتقييمها حسب الأصول، وصاحب أفضل مقترح سيحصل على مكافأة مقدمة من الوزارة.

بدوره بين م. حسن عكاشة رئيس لجنة المسابقة أن فكرة هذه المسابقة جاءت إيماناً بقدرات الموارد البشرية في وزارة النقل والمواصلات وتنوع الاختصاصات التي تغطي مجالات عمل الوزارة، ومن منطلق التحفيز والتشجيع على التفكير الإبداعي، وتعزيز القدرات التنافسية.