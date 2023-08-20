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قوات الاحتلال تعتقل طفلاً عند مدخل أريحا الجنوبي

20 آب / أغسطس 2023 07:36

اعتقال الطفل
اعتقال الطفل

أريحا – وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طفلا عند مدخل مدينة أريحا الجنوبي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل أمين السجدي (13 عاما) وهو من سكان مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، عقب توقيفه واحتجازه عند مدخل المدينة الجنوبي.

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