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أمر اعتقال إداريّ لأربعة أشهر بحقّ المعتقل سلطان خلوف

20 آب / أغسطس 2023 07:38

جنين – وكالة الرأي :

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، أمر اعتقال إداريّ لأربعة أشهر، بحقّ المعتقل الإداريّ سلطان خلوف، المضرب عن الطعام منذ 18 يوما.

وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم الأحد، إن المعتقل خلوف من بلدة برقين غرب جنين، هو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان قد خاض إضرابا عن الطعام عام 2019، واستمر إضرابه في حينه 67 يوما.

وأضاف أن الاحتلال أعاد اعتقاله مجددا في الثالث من آب / أغسطس الجاري، وأعلن إضرابه منذ لحظة اعتقاله.

يشار إلى أن الاحتلال احتجز المعتقل خلوف بداية اعتقاله في "معتقل حوارة"، ثم جرى نقله إلى زنازين سجن "مجدو" حيث يحتجز اليوم.

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